Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии принесены в московский храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости. Мощи принесены в столицу из Мурома. В ближайшую неделю (до 21 июля) с восьми утра и до восьми вечера они будут доступны для паломников.

Очередь желающих поклониться мощам Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной или у ближайшей станции метро "Кропоткинская". Если поток желающих будет больше, очередь начнут формировать от станции метро "Парк культуры".

Управление московского метроплитена разрабатывает новый режим работы на время нахождения в храме мощей святых Петра и Февронии. Если полиция сочтет необходимым, будут введены ограничения на вход/выход со стороны северного вестибюля. Изменения коснутся и работы наземного транспорта — проезд на автобусах к храму Христа Спасителя в эти дни будет ограничен.

Согласно летописям, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от проказы муромского князя Петра, после чего князь женился на спасительнице. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг умерли в один день — 8 июля. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.