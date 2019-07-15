15 июля 201914:41
Ларионов-младший подписал пробный контракт со СКА
Санкт-петербургский СКА объявил о подписании пробного контракта с хоккеистом Игорем Ларионовым. Об этом сообщается на официальном сайте фарм-клуба амрейцев. 20-летний нападающий является сыном двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.
Ларионов-младший родился в Детройте 24 августа 1998 года. Он выступал за юниорские и молодежные клубы "Квебек", "Маскегон", "Мэдисон Кэпиталс".
Также сообщается, что СКА подписал пробный контракт с 22-летним защитником Даниилом Миромановым.
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