Ларионов-младший подписал пробный контракт со СКА

Санкт-петербургский СКА объявил о подписании пробного контракта с хоккеистом Игорем Ларионовым. Об этом сообщается на официальном сайте фарм-клуба амрейцев. 20-летний нападающий является сыном двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.

Ларионов-младший родился в Детройте 24 августа 1998 года. Он выступал за юниорские и молодежные клубы "Квебек", "Маскегон", "Мэдисон Кэпиталс".

Также сообщается, что СКА подписал пробный контракт с 22-летним защитником Даниилом Миромановым.