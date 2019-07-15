Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с сектой царебожников

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с сектой царебожников и ее духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

По его словам, эти сведения "в целом достаточно объективны", а произошло это "уже давно".

В комментарии изданию EADaily Соловьев отметил, что люди медийные, популярные, востребованные и к тому же занимающие высокие должности, "неизбежно становится объектом для возможного использования со стороны различных, не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния".

Такие "особы" просто так никого не отпускают из-под своего влияния — слишком много ими тратится сил для плетения своих сетей, отметил супруг Натальи Поклонской.

"Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки", — сказал Соловьев и признался, что "в связи с этим не стал объектом для приязни с их стороны".

Отмечается, что она даже не пригласила духовника на свадьбу с Соловьевым, и в последнее время у него не бывает.

Ранее позицию Натальи Поклонской, которая яро протестовала, в частности, против фильма "Матильда", не раз критиковали в Сети.

Кроме того, бурно обсуждался "Бессмертный полк" 2016 года, когда депутат Госдумы прошла в колонне "Бессмертного полка" с портретом Николая II.

Секта царебожников считает, что последний российский император Николай II стал искупителем греха за неверность своего народа, и проповедует необходимость всенародного покаяния за его убийство.