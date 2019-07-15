Жизнь после паводка: Виталий Мутко наметил план восстановления Тулуна

В Иркутской области сейчас находится вице-премьер и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко. 15 июля он осмотрел главные социальные объекты Тулуна и встретился с местными жителями.

Ранее утро. Тулун. Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей выезжают по адресам, где нужна их помощь.

"На участке может находиться деревянный мусор, как природный, так и техногенный: чужие заборы, чьи-то дрова, крыши. Соответственно, нужна откачка воды из-под полов, вскрытие полов для просушки, осушение самого дома. Для этого надо поставить тепловую пушку, высушить стены. Может потребоваться вынос испорченной мебели из дома, если внутри большой уровень воды", — инструктирует добровольцев начальник управления СТМ Всероссийского студенческого корпуса спасателей Виктор Кирейцев.

На улице Озерная не осталось ни одного дома, который бы ни пострадал от паводка. Строения либо целиком, либо частично унесла вода. Волонтеры помогают собрать личные вещи жильцов. Кажется, что потерявшие в один миг самое главное до сих пор не могут поверить в случившееся.



"Если бы заранее сказали, то можно было бы что-то вытащить, спасти личные вещи, посуду, мебель, одежду. Все полностью пошло под воду, постройки, все уничтожено. Мы наживали это годами, своей копейкой, а теперь вмиг вообще все уничтожено", — жалуется жительница Тулуна Надежда Ресненко.

Дом Владимира Бурнейко течение перенесло на десять метров от фундамента в сторону. Комиссия признала, что жить там нельзя. Хозяин ночует неподалеку в собственной машине.

"А куда теперь, куда идти – я не знаю. Живу здесь, в машине – я караулю свой дом от мародеров", — говорит Бурнейко.

Местных чиновников жители ругают на чем свет стоит. Владимир уверяет, что до сих пор не получил никаких выплат. Чиновников из районной администрации как звал в гости — так и не дождался.

"Мэр по телевизору уши народу надул, что вода не будет сильно подниматься. Мэр в стороне, а мы все виноваты остались. Говорят: надо было имущество спасать. А как я могу спасти, как унести это все с собой?! У меня и надворные постройки были, и огород", — добавляет пострадавший житель Владимир Бурнейко.

Сейчас необходимо обеспечить жильем всех, чьи дома безвозвратно утеряны, как утверждает заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Сегодняшний день он провел в пострадавших районах Иркутской области.

"Что будет с жильем? Это сейчас самый главный вопрос. Восстановление жилья, кто-то изъявляет желание переехать в другие места — это наша задача сейчас здесь. Мы еще раз в конце дня посмотрим, что надо усилить. Очень много заявлений в судах, когда люди потеряли документы, или надо подтвердить принадлежность к дому. Каждый человек и каждая семья – это индивидуальность, и очень важно для каждой семьи найти решение", — заявил вице-премьер.

Активно ведется укрепление береговой линии и дамбы, которая была размыта при подъеме реки. В этих работах задействованы военные министерства обороны России.

Виталий Мутко утверждает, что со стороны правого берега завершается восстановление, а берегооукрепление на левом вскоре будет завершено.

"Но мы находимся в рамках чрезвычайной ситуации. Заказ получил один из институтов, который всю эту работу и проведет. Конечно, это уже будет постоянный проект берегоукрепления с соответствующими дамбами — это более серьезная работа, которую мы будем делать", — обещает Мутко.

Также военнослужащими железнодорожной бригады Центрального военного округа восстановлены более трех километров дорожного полотна, разрушенного в результате наводнения.

На смену изнурительной жаре в Иркутскую область пришел циклон, который принес с собой проливные дожди.

Уровень воды в реке Ия вновь поднимается. Однако, в МЧС уверяют, что повторного паводка он не вызовет.