Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения. Заседание инициировала Россия. Документ вступил в силу сегодня, 16 июля.

Москва отмечает, что в Минских соглашениях есть пункт, дающий жителям Донбасса право самим решать, какой язык использовать.

Если самопровозглашенные республики вернутся в состав Украины, то потеряют это право из-за вступившего в силу закона, передает телеканал "Россия 24". Он предусматривает, что все граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни, а следить за этим должны языковые инспекторы. В их праве — назначать размер штрафов за нарушения.