Волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на полтора года

Бывший волейболист сборной России Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопингового законодательства. РУСАДА подтвердило наказание Мороза.

Осенью 2018 года допинг-тест игрока "Динамо-ЛО" Павла Мороза оказался положительным. Спортсмен был отстранен от матчей чемпионата страны. РУСАДА дисквалифицировало Мороза на 18 месяцев. Срок дисквалификации 32-летнего волейболиста начинается 12 ноября 2018 года.

Павел Мороз выступал за МГТУ, "Кузбасс", новосибирский "Локомотив", "Урал", "Факел", "Динамо-ЛО" и южнокорейский "Инчхон". В 2013-15 годах Павел входил в сборную России.