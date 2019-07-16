Тема:
Допинг-скандалы 23 минуты назад
16 июля 201910:18
Волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на полтора года
Бывший волейболист сборной России Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопингового законодательства. РУСАДА подтвердило наказание Мороза.
Осенью 2018 года допинг-тест игрока "Динамо-ЛО" Павла Мороза оказался положительным. Спортсмен был отстранен от матчей чемпионата страны. РУСАДА дисквалифицировало Мороза на 18 месяцев. Срок дисквалификации 32-летнего волейболиста начинается 12 ноября 2018 года.
Павел Мороз выступал за МГТУ, "Кузбасс", новосибирский "Локомотив", "Урал", "Факел", "Динамо-ЛО" и южнокорейский "Инчхон". В 2013-15 годах Павел входил в сборную России.
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