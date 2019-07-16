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Ситуация на Украине 9 минут назад
Покушение на Сальвини и фейк-ньюс: американские СМИ снова во всем обвинили Россию
Арестованные в Италии участники ультраправой группировки готовили покушение на вице-премьера Маттео Сальвини. Об этом рассказал сам политик на пресс-конференции в Генуе. У преступников обнаружили оружейный хрон, а в нем в том числе ракету класса "воздух-воздух". В распространенном официальном сообщении итальянских спецслужб говорится, что задержанные — участники украинской экстремистской группировки. Но в редакции американского телеканала CNN этот текст истолковали по-своему, чтобы распространить очередную фейковую новость. По версии журналистов, эти самые экстремисты воевали на стороне Донецкой и Луганской народных республик.
В полиции ранее уже заявили, что задержание связано с расследованием деятельности неонацистов, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Воевали они на стороне украинских добровольческих батальонов, но эта информация оказалась неудобной для целого ряда западных СМИ. В результате американские журналисты перевернули все с ног на голову и заявили, что оружие предназначалось ополченцам.
"Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях. Это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным. Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине. Мы передали сообщение. В данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", — подчеркнул Сальвини.
"Итальянская полиция конфискует оружие для русских наемников в Донбассе". Очередной сенсацией разразился американский канал CNN. Статья до сих пор на сайте.
"Этот арсенал был обнаружен полицией, расследовавшей дело об итальянцах "с экстремистской идеологией", которые воевали вместе с поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами в Донбассе, на востоке Украины, в июле прошлого года", — заявил CNN.
Не постеснялись сослаться на сообщение полиции, но только в сводках итальянских карабинеров ничего подобного нет. А то, что есть, вряд ли понравится американской пропаганде. Граждане Италии и Швейцарии, которых задержали в небольшом городке Павия на севере страны, оказались никакими не ополченцами, а проукраинскими боевиками.
"Мы видим сплошь и рядом этот неонацистский интернационал. Он использует горячие точки. И мы видим, что Украина для них идеальная площадка для такой школы молодого бойца. Неонацисты до сих пор правят бал на Украине", — говорит журналист и блогер Александр Мединский.
Арсенал этого проукраинского ополчения в самом сердце Европы и правда впечатляет. Огнестрельное оружие, гранаты, кастеты и ножи. Масса нацистской литературы и символики. Венец домашней коллекции — ракета класса "воздух-воздух" весом 800 килограммов, которую они пытались продать на теневом рынке.
"В том, что экстремистов обнаружили лица, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ против народа Донбасса, нет ничего удивительного. По той простой причине, что и национальный корпус на Украине активно действует, устанавливая контакты с радикальными группировками в Европе, пытаясь получить от них поддержку, в том числе и финансовую. Как мы видим, результат налицо", — отметил представитель МВД Павел Шульженок.
Очередной фейк CNN подхватили агентство Reuters, издание Guardian, компании Би-би-си и CBS. Все выдержки есть в открытом доступе. Reuters пишет об итальянцах помогавших пророссийским сепаратистам, Guardian — о поддержке пророссийских повстанцев, об ультраправых, связанных с Россией пишет Би-би-си. И ничего имеющего отношение к официальному заявлению это не имеет. Вот, что на самом деле сообщили в полиции:
"Штаб-квартира полиции в Турине наблюдала за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались в регионе Донбасс против сепаратистов".
Кого эта новость совершенно не удивила, так это самих жителей Донбасса. Они точно знают, кто украшает себя свастикой и придерживается ультраправых взглядов.
"Мы неоднократно были свидетелями того, как наши военнослужащие сбивали беспилотники с нацисткой символикой и там в окопах украинской армии неоднократно встречались флаги вермахта. Это ни для кого не секрет, это банальная вещь для Донбасса уже пять лет", — разъясняет специально для американских журналистов Денис Григорюк.
Чтобы не извиняться за фейк, спустя полдня новость правят. Но не СМИ. Сами полицейские! Из начального пресс-релиза убирают острую формулировку. Теперь в сообщении говорится об ультраправых, которые просто участвовали в конфликте, а на какой стороне, видимо, не существенно.
"Это в принципе характерный угол зрения для мировых СМИ. В частности, итальянская полиция, которая выкорчевывает эту нацистскую мерзость, работает под управлением министра внутренних дел Италии Сальвини — человека яркого, известного прагматическим подходом к России, и которого тоже поносят как фашиста в либеральных западных СМИ", — добавляет еще один штрих к картине Дмитрий Юрьев.
Для самого канала CNN фейк — рутина. Штампуют их каждый день. Сегодня обелили неонацистов, вчера обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы. Что завтра?
"Репутация CNN в последние годы очень нехорошая в плане фейк-ньюс. Особенно это связанно с историями по российскому влиянию. Из последнего, например, CNN написала, что Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks якобы? по их версии, координировал свое вмешательство в выборы США с Russia Today", — говорит заместитель руководителя информационной службы RT Андрей Кияшко.
Что касается расследования в Павии, примечательно, что радикалов задержали в том же городе, где только что на 24 года осудили украинского наемника Виталия Маркива. А задержанных проверяют на причастие к убийствам мирного населения на юго-востоке Украины.
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