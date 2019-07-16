Трамп и Помпео размышляют, как побольнее наказать Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майкл Помпео изучают все возможные варианты санкций против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировала глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она подчеркнула, что Вашингтон дал ясно понять Анкаре, какими будут последствия покупки российского комплекса ПВО, не уточнив, какие именно санкции планируется ввести против Турции. Ортэгус отметила, что руководство США заранее не анонсирует такие санкции.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом Трампом 2 августа 2017 года. Документ прописывает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.