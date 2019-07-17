Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.

Также Макеев должен будет выплатить штраф, а это 10 тысяч долларов в пересчете с мексиканских песо. В российском посольстве сообщили, что Макеев имеет право на передачу для дальнейшего отбывания наказания в России, однако пока он с такой просьбой не обращался сообщает РИА Новости.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых он постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны​​​. От критики он со временем перешел к открытым угрозам, сопровождая свои записи нацистской символикой.

Терпение местных жителей лопнуло 19 мая 2017 года, когда в его дом ворвалась толпа разъяренных молодых людей, вооруженных палками и камнями. Отбиваясь, Макеев ударил ножом одного из обидчиков, позже он скончался в больнице, где с многочисленными травмами оказался и сам россиянин — от линчевания его спасла случайность, поскольку полицейские решили не вмешиваться в конфликт.

Сразу после выписки россиянина взяли под стражу и поместили в одиночную камеру. После многочисленных жалоб на постоянные избиения со стороны других заключенных и сотрудников исправительного учреждения Макеева перевели в другую тюрьму. Ранее он в категорической форме отказался от помощи посольства и заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию.