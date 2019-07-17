В Жуковском сел Ил-76 c неисправной гидравликой

Датчик неисправности гидравлической системы сработал на самолете Ил-76 МЧС России. Транспортный самолет, вылетевший с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области, больше двух часов кружил в воздухе, вырабатывая топливо. Ил-76 благополучно сел в аэропорту подмосковного Жуковского.

Посадка штатно прошла в 10 часов 12 минут, сообщает ТАСС. На борту транспортника находились 13 человек. После дополнительной проверки самолет отправится по запланированному маршруту.