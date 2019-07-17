ПСВ назвал цену Гастона Перейро, которым интересуется "Спартак"

Голландский ПСВ "Эйндховен" готов продать "Спартаку" уругвайского полузащитника Гастона Перейро. Красно-белым придется заплатить от 10 до 15 миллионов евро.

"Спартак" пока не сделал официального предложения вице-чемпионам Голландии, но активно интересуется Перейро. ПСВ может расстаться с 24-летним уругвайцем за 10-15 миллионов евро. Контракт Гастона истекает следующим летом, и ПСВ заинтересован в продаже южноамериканца, сообщает РИА Новости.

Гастон Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. Уругваец сыграл за клуб из Эйндховена 114 матчей, в которых забил 42 мяча. Перейро входит в состав сборной Уругвая.