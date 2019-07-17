Потребляла энергии как пара городских районов: в Киргизии закрыли майнинговую ферму

Правоохранительные органы Бишкека обнаружили и закрыли гигантскую майнинговую ферму, потреблявшую энергию на 150 тысяч долларов в месяц.

Киргизская государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями привела впечатляющие числа: было изъято 8 тысяч майнинг-контейнеров (кластеров) стоимостью от 2230 до 3500 долларов — всего на сумму 21 миллион долларов; потребляла построенная вычислительная домна около 8 мегаватт электроэнергии — как пара городских районов. Только налогов на прибыль государство не досчиталось более трех сотен тысяч долларов.

При проверке выяснилось, что ферму зарегистрировали под видом компьютерной лаборатории местный бизнесмен и гражданин Китая. Энергию им поставляли сразу две электростанции.

Правоохранительные органы подчеркивают, что это самая крупная майнинговая ферма, обнаруженная в Киргизии, за всю историю существования республики.