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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 6 минут назад
Премьер Малайзии: "Боинг" сбила ракета, но неизвестно чья
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разочарован тем, как идет расследование гибели самолета рейса MH17 над Донбассом. Он подчеркнул, что самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой. И это было сделано умышленно. Но до сих пор не найден человек, подчеркнул премьер Малайзии, который это сделан. При этом, возможно, это сделано умышленно.
Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур малайзийский Boeing был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, напоминает РИА Новости. Все они погибли. Самолет не долетел 60 километров до российской границы. В момент гибели самолета в зоне крушения работали несколько дивизионов украинских систем ПВО. Кроме того, над районом крушения в этот день пролетели 160 самолетов. Киев не закрыл воздушной пространство над зоной проведения так называемой Антитеррористической операции (АТО).
Расследование крушения самолета под руководством прокуратуры Нидерландов ведет Совместная следственная группа. Россию к расследованию не допустили. При этом Совместная следственная группа демонстративно призывает Москву принять участие в расследовании, при этом демонстративно не допуская Россию к следствию и полностью игнорируя предоставляемые Москвой материалы. К ним относятся и данные с российских радаров, по которым косвенно можно установить точку старта ракеты, и эксперимент, который был проведен на корпусе похожего на Boeing самолета. Это происходит прежде всего потому, что следствие изначально выбрало одну версию и стало подгонять все материалы под нее, принципиально игнорируя все то, что с ней не совпадает.
А политическая версия катастрофы должна, по мнению представителей Совместной следственной группы, была выглядеть так: виновата во всем Россия. Они официально требовали, чтобы Россия признала "свою вину". Якобы Boeing был сбит из комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.
Расследование является предвзятым и однобоким, а выводы о причастности Москвы к крушению голословны и вызывают сожаление, неоднократно подчеркивал МИД России. Москва не признает результаты "расследования", если не будет принимать в нем участия, а материалы российского расследования будут игнорироваться, пояснил президент России Владимир Путин.
Минобороны России рассекретило данные по ракете, которой был сбит малайзийский самолет. По российским данным, ракета для "Бука-М" с номером 8868720 была изготовлена 24 декабря 1986 года в Советском Союзе. 29 декабря того же года по железной дороге она была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду города Терибовля под Тернополем в Прикарпатском военном округе. Там эта ракета и оставалась после распада СССР.
Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых в катастрофе малайзийского самолета. И среди подозреваемых — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Суд по делу о крушении MH17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Москва заявила, что готова содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы. Эти же вопросы возникают не только у России.
"Пока что выводы по делу о гибели MH17 являются ничем иным, как основанными на непроверенных данных предположениями", — подчеркнул премьер Малайзии Махатхир Мохамад.
В виновности России в крушении самолета сомневается и член палаты представителей Новой Зеландии Уинстон Питерс. На однобокий характер расследования стали обращать внимание и родственники погибших. 87,5 процента опрошенных родственников считают, что ответственность должна нести Украина, которая не закрыла пролет самолетам над зоной обстрелов. Это, по их мнению, уже является преступлением. Родственники погибших на этом основании уже подали иски к Киеву в Европейский суд по правам человека.
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