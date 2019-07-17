Российские синхронистки вышли в финал в произвольной программе

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России по синхронному плаванию вышла в финал группового турнира в произвольной программе.

Сборная России, за которую выступают Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева и Полина Комар, набрала в квалификации 97,7667 балла. Наши спортсменки поборются за золотую медаль 19 июля. Накануне россиянки стали чемпионками в соревнованиях групп с технической программой.

Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов продолжают борьбу в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Российские прыгуны вышли в полуфинал. Никита показал пятый результат, а Евгений – двенадцатый.