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17 июля 201914:18

Сотрудники аэропорта в Волгограде почти год воровали вещи пассажиров. Видео

МВД России

Полицейские и сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников, похищавших вещи из багажа пассажиров в волгоградском аэропорту, об этом в среду, 17 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Все началось с того, что полицию обратились трое граждан, заявивших о том, что в воздушной гавани Волгограда у них пропало личное имущество.

В ходе расследования было установлено, что к преступлению может быть причастная целая организованная группа.

Как выяснили полицейские, с августа минувшего года восемь сотрудников авиапредприятия "избавляли" багаж пассажиров от ценностей. Предпочтение отдавалось изделиям из золота и дорогостоящей технике.

Кражи совершались в тот момент, кода вещи находились в грузовых отсеках самолетов, прилетавших в Волгоград и вылетавших из него.

Похищенное реализовывалось через знакомую одного из похитителей, взявшую на себя роль сбытчика.

"В ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте", — отметили в ведомстве.

По факту преступной деятельности подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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