Белгородское УФСИН опровергло информацию о помещении Кокорина и Мамаева в изолятор

Пресс-служба Белгородского управления федеральной службы исполнения наказаний опровергла информацию о помещении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в штрафной изолятор. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 УФСИН. Никаких дисциплинарных взысканий к ним не применялось.

Как сообщил газете "Спорт-Экспресс" начальник колонии Сергей Плясов, Кокорин и Мамаев не могли играть в футбол в исправительном учреждении, так как оба пребывают в штрафном изоляторе. Плясов не стал отвечать на вопрос о причине наказания футболистов. "Все вопросы в пресс-службу УФСИН", — сказал начальник колонии. В среду телеграм-канал Mash разместил видео, на котором люди, похожие на Кокорина и Мамаев,а играли в футбол

Однако Белгородское управление ФСИН опровергла информацию о помещение Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор. Как сообщает Интерфакс, сотрудник пресс-службы УФСИН сказал, что никакого наказания к футболистам не применялось, а начальника колонии неправильно поняли.