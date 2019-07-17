Полиция задержала женщину за лекарство, необходимое ее больному ребенку

В Москве в момент получения заказанного по Интернету лекарства, необходимого больному ребенку, была задержана его мать.

Об этом в своем "Фейсбуке" сообщила замдиректора благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Ребенок проходит лечение в детском хосписе, и ему необходимо лекарство от судорог. Но заказанный его матерью препарат оказался не зарегистрирован в России, поэтому женщину задержали и доставили в отдел полиции.

Там ее, как рассказала Мониава, допрашивали в течение семи часов, а в это время у ребенка началось желудочное кровотечение.

Затем мать больного ребенка отпустили, но препарат не вернули, а задержание женщины объяснили тем, что в посылке была большая доза психотропного препарата.

Источник в правоохранительных органах сказал, что материалы дела после задержания женщины находятся в Федеральной таможенной службе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песком сообщил, что Кремль этой ситуацией обеспокоен и намерен напомнить Минздраву о необходимости наведения порядка в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

"Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Это вызывает серьезную обеспокоенность", — цитирует ТАСС слова Пескова.

По его словам, на данный момент "ситуация разрешена частично": уголовное дело против матери больного ребенка остается.

Представитель Кремля напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на недавней "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Тогда глава Минздрава Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией и активизировать работу в этом направлении.



В конце 2018 года возникла аналогичная ситуация препаратом, заказанным матерью ребенка-инвалида. Оно оказалось запрещенным в России, и женщина попала под уголовное дело.

В итоге ситуация благополучно разрешилась только после того, как об этой истории рассказали в соцсетях и СМИ, она вызвала резонанс и дошла до Кремля и руководства МВД.