Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем "Бук"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.

На специальной пресс-конференции заместитель главы главного следственного управления СБУ Виталий Маяков продемонстрировал журналистам видео с телефона, на котором по Донецку неизвестные перевозят ЗРК "Бук".

Маяков сообщил, что тягач принадлежал одному из донецких предприятий. Что же касается водителя, то по словам представителя СБУ, он отбывает наказание. Всего же, по информации Маякова, следователи устанавливают личности еще 150 человек, причастных к авиакатастрофе самолета.

Ранее сообщалось, что в деле о Boeing 777 появились новые свидетели. По словам руководителя Совместной следственной группы Вилберта Паулиссена, в рамках расследования предпринимаются новые шаги.

4 июля СБУ сообщило о задержании бывшего начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, который по мнению украинских силовиков является одним из важнейших свидетелей по делу о крушении малазийского борта.

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился в Донецкой области Украины. В итоге погибли 298 человек — граждане нескольких государств.

Украина и ряд европейских стран считают, что самолёт был сбит повстанцами в Донбассе с помощью системы противовоздушной обороны "Бук". Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.