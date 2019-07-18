"Ювентус" объявил о подписании пятилетнего контракта с де Лигтом

Бывший защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт продолжит карьеру в итальянской серии А, 19-летний игрок обороны подписал соглашение с "Ювентусом", рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что де Лигт прибыл в Турин, где согласовал условия личного контракта со "Старой синьорой". Как сообщает пресс-служба итальянской команды, клуб из Амстердама выручил на продаже футболиста 75 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 85 миллионов евро.

Де Лигт – воспитанник "Аякса", в составе которого в минувшем сезоне принял участие в 55 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативных передачи. Также на его счету 17 матчей, два гола и две голевые передачи за сборную Голландии.