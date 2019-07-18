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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад
Их сразу бить не будут. Экс-заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Исправительной колонии №4 в Белгородской области, житель подмосковной Коломны Валентин Соколов рассказал, об учреждении, в котором отбывают наказание форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
"В ИК-4 я пробыл четыре месяца с 7 мая по 7 августа 2018 года, – рассказывает Соколов, слова которого приводит "Советский спорт". – Как приняли? Да большинство надзирателей и не задумываются, кто ты и что ты. К Кокорину и Мамаеву, понятно, это вряд ли относится, а к остальным стандартная программа: тебя бьют сразу. Приходит этап, и начальник колонии просто смотрит и просто по своему желанию тем, кто ему не понравился лицом или взглядом, или, допустим, плохо поздоровался, того выводят в коридор, где бьют, а потом отправляют в ШИЗО".
Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев, находясь в колонии, сыграли в футбол, после чего СМИ сообщили о том, что российские футболисты оказались в штрафном изоляторе, однако белгородское УФСИН опровергло эту информацию.
"Почему начальник колонии вдруг стал отрицать то, что Кокорин и Мамаев сыграли в футбол? Потому что по прибытии каждому заключенному положено десять дней карантина, если их не определяют в изолятор, где условия совсем кошмарные, – сообщил Соколов. – Но футболистам, в связи с медийностью, ШИЗО не грозил – их, как мне сказали, сразу поместили в восьмой отряд, с улучшенными условиями. Впрочем, правила карантина одинаковы для всех. Видимо, поэтому начальник колонии и стал оправдываться, так как процедура нарушена"
Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.
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