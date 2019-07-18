В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400

Российский самолет Ан-124 "Руслан" доставил очередные компоненты зенитно-ракетной системы С-400 на авиабазу под Анкарой. Это подтвердили в министерстве обороны Турции.

Россия поставляет в Турцию новейшие комплексы ПВО в рамках контракта, заключенного в 2017 году. Всего республика получит четыре дивизиона С-400, передает телеканал "Россия 24".

Эта система способна поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.