"Утес" против "Адмирала Макарова": опубликовано видео стрельб в Черном море

На телеканале "Звезда" опубликовано видео учебных ракетных стрельб в Черном море. "Против" берегового ракетного комплекса "Утес" выступает фрегат "Адмирал Макаров". Ранее сообщалось, что "Утес" и "Адмирал Макаров" успешно поразили морские цели условного противника, передает РИА Новости со ссылкой на начальника информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа Алексея Рулева.

Комплекс "Утес" находится на боевом дежурстве с 1972 года. В рамках договора о разделе Черноморского флота (1996 год) он отошел к украинской стороне. Комплекс почти не использовался: известно лишь об одном учебном пуске в 1997 году. Лишь в конце 2016 года боеготовность "Утеса" была восстановлена.

"Адмирал Макаров", названный в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова, был заложен в 2012 году на калининградском заводе "Янтарь". Вошел в состав 30-й дивизии надводных кораблей ВМФ России в 2017 году.