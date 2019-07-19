Президент призвал чиновников относиться к людям уважительно

Не допускать хамства к простым гражданам и относиться к ним с уважением потребовал от чиновников на всех уровнях президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что не откроет никакой новой истины, если скажет, что задача власти — это создание достойных условий жизни людей. Особенно, прибавил Путин, если люди попали в такую сложную ситуацию, как в Иркутской области после паводка.

"Нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство", — призвал приехавший в пострадавший от большой воды регион Владимир Путин. На совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области президент подчеркнул, что к сожалению, люди с этим сталкиваются.

"Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", — приводит цитату президента телеканал "Россия 24".

От чиновников Путин потребовал максимально быстро разобраться с невыплатой пострадавшим от наводнения людям денежной помощи. Он подчеркнул, что деньги из федерального бюджета в пострадавшие регионы пришли. И пришли очень быстро.

"Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать?" – спросил с чиновников Путин.

Он попросил срочно разобраться с этой ситуацией и навести порядок. Все вопросы с помощью, по мнению президента России, должны исполняться максимально оперативно.

6-летний мальчик рассказал Владимиру Путину в Тулуне, что осенью он готовится пойти в детский садик. "Он утонул, но его ремонтируют", — сказал ребенок.

Ситуацию с ликвидацией последствий паводка Путин признал неудовлетворительной.

От наводнение в Иркутской области пострадали 107 населенных пунктов, под водой оказались около 11 тысяч домов. Погибли 25 человек, еще семь граждан до сих пор числятся пропавшими без вести.