Появилось видео отцепившегося вагона во время сбоя на Большой кольцевой линии

В социальных сетях появилось видео демонстрирующее, что причиной сбоя на Большой кольцевой линии метро является расцепка вагонов.

Кадры с машинистом, останавливающим отцепленный вагон, были опубликованы в паблике "Московское метро". Ранее сообщалось, что в пятницу утром поезда не ходили от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская". В обратную сторону составы шли с увеличенными интервалами.

К 8:20 движение было восстановлено.