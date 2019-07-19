Путин оценил ситуацию после паводка простым русским словом: он вернется в Тулун в сентябре

Все решения, связанные с ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области, должны исполняться максимально быстро. Все, кто остался без крыши над головой, должны получить выплаты и жилье до наступления холодов. Владимир Путин второй раз с момента масштабного паводка побывал в эпицентре стихии — Тулуне. По словам президента, то, что он увидел и услышал от местных жителей, нельзя назвать удовлетворительной работой. В ходе совещания Путин дал четкие указания кабинету министров и чиновникам и предупредил их о личной ответственности.

Масштаб бедствия с воздуха видно лучше всего. Большая вода уносила с собой дома целыми улицами. Стихия ударила сразу по 107 городам и поселкам. Президент облетает районы на вертолёте и сразу к жителям.

- Садимся?

- Да.

Те, кто после наводнения фактически остались без ничего, президента очень ждали. Владимир Путин приехал к ним в пункт длительного размещения. И с порога — шквал проблем.

- Я для детей строил новый дом. Но все уплыло, — объясняет президенту мужчина. – 35 лет жизни коту под хвост! Я работаю. У меня дом не зарегистрирован, что мне делать?

- Не переживайте, — утешает его Путин. – Документы восстановим.

- У меня документов на него нет. Я их только подал.

- Разберемся! – обещает президент. – Сережа, к вам мужчина пошел. Дайте свои данные, пожалуйста.

Президент внимательно слушает каждого, а только в этом центре — 60 семей. Здесь все на эмоциях и у каждого своя беда.

"Мне до сих пор 10 тысяч не выплатили. Наш дом утонул, — рассказывает Путину женщина. – Я с понедельника хожу в прокуратуру, хожу в органы опеки".

"Это называется простым русским словом – неразбериха", — ставит диагноз работе местных властей в зоне бедствия Владимир Путин.

"Мы не можем получить эти 100 тысяч. За 10 тысяч рублей ходили по два раза писали заявление. Сейчас уже пять раз заявление написала! Сколько можно?" – спрашивает главу государства другая жительница Тулуна.

"10 тысяч вам дали, а за полную потерю имущества ничего не дали?" – уточняет президент.

- Не дали. Здесь многим ничего не дали! То в списках нет, то еще чего-нибудь.

"А акт о потере имущества составили?" – спрашивает глава российского государства.

- Да, составили. Акт сделали вчера. А денег так и не поступило.

"То есть все документы есть, а денег нет? Вот я для того и приехал, чтобы это от вас и услышать!" – продолжает Путин.

Президент в области второй раз за месяц. Ситуация на личном контроле Владимира Путина с первого дня трагедии. Стихия унесла жизни как минимум 25 человек.

После наводнения три недели прошло. А вода здесь до сих пор. Стоит невыносимый запах. Это Прибрежный микрорайон Тулуна, рядом река Ия. И здесь – частный сектор, который пострадал сильнее всего. Насколько вода поднималась, видно по крышам домов. 28 июня вода наступала слишком быстро. Микрорайон окружают сразу две речки Ия и Азейка. Эти улицы были зажаты в тисках стихии.

9 тысяч домов затоплены, и каждый третий восстановлению не подлежит. По раскуроченным фундаментам видно — безнадежно, но ведь стены родные, как их бросить?

"Жалко все равно. Столько лет здесь прожили, — показывает мужчина. – на старости лет остались…"

Голос дрожит и у самых крепких мужчин. Пытаются найти одежду, посуду, хоть какие-то вещи, с чем начинать все сначала. И ведь вся страна про Тулун знает и помогает. Помощь идет, но жутко слышать, как ее иногда принимают.

- Приходят вещи. И их кидают прямо на землю. И люди их не разобрали. Дождь прошел – все на свалку увозят, — рассказывает президенту местная жительница о том, как выдается гуманитарная помощь пострадавшим Тулуна.

"Не могут смету составить. У нас пятиэтажка. В подвале вода до сих пор стоит. Сказали: не пойдем. Не можем смету на ремонт составить", — добавляет молодая женщина.

- Значит, так "работает" эта комиссия, — кивает ей Путин.

- Была у вас комиссия? – интересуется у женщины Виталий Мутко.

"Да комиссия у меня четыре раза была", — машет рукой женщина в ответ.

- А акт вам выдали?

"Никакого акта нет", — отвечает она.

"Как это акта нет?" – еще больше удивляется Путин.

"Я вообще не знаю, что мне делать. В палате интенсивной терапии побывала. И все!" – рассказывает пострадавшая от наводнения.

На удивление в этом ворохе проблем они находят силы сказать спасибо волонтерам.

- Девочек хочу похвалить. Большое спасибо, что выручают!

- Здравствуйте, меня зовут Мария. Я из Кемерово, — представляется Путину волонтер. – Наладили взаимодействие с оперативными службами.

- Связь хорошая? – уточняет Путин. – Контакт есть?

- Да, они нас поддерживают. За что им спасибо!

- Хотелось бы организовать волонтерство в регионах, чтобы волонтеры были максимально мобильны, приходили в первые часы на помощь, — подбрасывают Путину идею.

- Конечно, это нужно делать, нужно это использовать, — соглашается Владимир Владимирович. – Но основная реакция должна следовать прежде всего от государственных органов! Это их работа. Они должны выполнять свой долг.

Разгружать вагоны с гума6итаркой, а потом ее раздавать чужим людям в свой выходной — это и есть работа волонтеров.

- У нас пункт официальный от администрации города. Администрация не может, мы помогаем, потому что администрация не такая большая, все заняты документами, другими вопросами, связанными с выплатами, — поясняют добровольные помощники.

На руках у многих дети, которых также в охапку бегом старались спасти от воды. Им невдомек проблемы взрослых — игрушки уплыли, делятся с президентом.

"Я хочу машинку с пультом управления", — делится заветной мечтой с президентом мальчик Дима.

"Машинку хочешь? – Путин оборачивается к своим помощникам. – Надо найти! Дима, машинка тебе будет. Ты какую машинку хочешь на пульте управления?"

"Мерседес", — решает не мелочиться на продукцию отечественного автопрома ребенок.

- Я постараюсь! – смеется в ответ президент. — Хорошо!

Путин побывал и внутри пункта размещения. В одной из комнат общение с президентом взял на себя единственный в семье Сафроновых мужчина — 6-летний Матвей Николаевич.

- Как тебе здесь?

- Хорошо!

- А дом у вас где?

- А вы – Путин?

- Да! А тебя как зовут?

- А я – Сафронов Матвей Николаевич, — представляется он.

- Здравствуй, Сафронов Матвей Николаевич.

- Я в садик только 1 сентября впервые пойду, — рассказывает мальчик.

- Готовишься к походу в садик?

- Да. Он утонял, но его ремонтируют. Мы сейчас поедем за тортиком и за конфетами. Это будет такой праздник в честь вас, что вы вернулись.

- Спасибо! Я постараюсь еще приехать, — обещает президент.

- А вы помните мое имя-отчество? – неожиданно решает проверить память главы государства мальчик.

- Николаевич у тебя отчество! Правильно?

- Да.

- Я запомнил. И обязательно приеду к вам еще раз. Посмотрю и как детский сад, и как школу восстановят.

На пострадавших с детьми Путин просил обратить особое внимание. Ребят, кто постарше, отправили в лагеря и дома отдыха.

- Сколько заявок на оздоровление?

- Более трех с половиной тысяч сейчас, — ответил Виталий Мутко.

Ребенок в этот момент кашляет.

- Ты почему кашляешь-то? – спрашивает тут же Путин.

- У него аллергия на сладкое! – отвечает бабушка ребенка.

- Нет, сквозняк! Бабушка просто шутит. Она тоже болеет, — всю правду раскрывает президенту ребенок.

- У всех заявления собрали. Всех, кто хотел, в детские оздоровительные лагеря отправили, — возвращает президента к теме разговора Мутко.

Те, кто решил не дожидаться нового жилья, могут получить дом или квартиру на вторичном рынке. В Тулуне варианты есть. И первые жилищные сертификаты сегодня уже вручили нескольким подтопленцам.

"Вчера правительство приняло решение. Деньги мы уже выдали. А сейчас уже начинаем, если дом полностью снесен или разрушен, глава принимает акт, упростили всю эту процедуру, и сертификат дается на жилье", — поясняет зампред правительства, председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.

- У вас дом полностью уничтожен? – обращается Путин к семье.

- Да, — вздыхает бабушка Матвея Николаевича.

- Поезжайте, отдохните, — предлагает ей Путин. – Пора вам отдохнуть всем втроем.

- Да у него и одежды нет, — сокрушается бабушка.

- Поезжайте-поезжайте, — настаивает Путин, а потом обращается снова к мальчику. – А одежду я тебе пришлю!

Встреча с жителями пострадавших от паводка районов продолжалась больше часа.

"Я понял, что есть проблемы с информированностью, есть проблема со скоростью получения документов, с восстановлением утраченных документов, с получением денежных средств", — подводит итог общения с местными жителями Путин.

"Спасибо, что приехали к нам. Время уделили, которого у вас и так не хватает. У вас такой уставший вид. Помогите нам еще раз сертификатами. Только вы это решите", — благодарили Путина женщины.

"А на что еще тратить время, как не на такие ситуации?" – задал риторический вопрос глава государства.

Время шло, президента ждали министры, а жители все никак не отпускали Владимира Путина.

- Не бросайте нас! — просят уходящего на совещание с чиновниками президента.

На совещание президент пришёл не с папкой, а с впечатлениями от беседы с людьми.

"Я хотел бы послушать, что сделано", — начинает Путин общение с чиновниками.

Местным властям Владимир Путин ставит неуд за работу во время ЧС.

"С учетом того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной. О чем люди говорят? Очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой. На что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить? Говорили здесь коллеги о том, что люди со всей страны посылают, сопереживают, посылают эту поддержку, помощь в том числе, прежде всего, гуманитарную. Слышали, наверное, о чем сегодня говорили? Как распределяется гуманитарная помощь? К сожалению, есть случае, когда она просто разбрасывается в воду. Это вот так организована работа на местах? – возмутился Путин. — Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших? Наконец, деньги. Из федерального бюджета деньги пришли. И пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только за утраченное наполовину жилье, но даже по 10 тысяч некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться".

На совещании звучит много цифр, докладов. Новые дома для пострадавших построят уже в безопасных местах.

"Вы сегодня видели, что настроение у тулунчан печальное, многие хотят покинуть свой родной город. Надо восстанавливать Тулун. Все это прекрасно знают, и работы идут. Нужно вернуть людям веру в свою Родину", — призвал мэр Тулуна Юрий Карих.

"Сегодня женщина с детьми говорит, я пока у родственников живу. Все пока хорошо. Но мне бы хотелось тоже где-то временно размещение получить, пока вы будете мои жилищные условия решать", — добавляет Виталий Мутко.

"Да ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Как раз ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет", — добавил драматизма в ситуацию Владимир Путин.

- Владимир Владимирович, мы нашли еще 5 мест для дополнительного размещения! И буквально в течение недели они будут нами развернуты…

До особого распоряжения в Иркутской области остаются силы МЧС и армии — будут продолжать помогать региону ликвидировать последствия паводка.

"Главная цель любой власти, любого уровня — и муниципального, и регионального, и федерального — заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни, особенно, если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас в регионе, где мы находимся. В этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. И я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду. И сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели. А наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием", — оформил президентский наказ чиновникам Путин.

В Сибири холода скоро, и с восстановлением инфраструктуры нельзя тянуть. Дома и школы, дороги и больницы президент требует отремонтировать до заморозков. Как исполняются поручения, Путин проверит лично. В сентябре пообещал снова прилететь в Тулун.