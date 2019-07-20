Танкерный конфликт с Ираном: Британия и США играют в хорошего и плохого копа

Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит задержанные ранее в Ормузском проливе британский танкер. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант. На танкере находятся и трое российских моряков. По версии Тегерана, судно было задержано за нарушение правил морской навигации.

Танкер Stena Impero вошел в Ормузский пролив с иранской стороны. Около шести вечера по местному времени к судну приблизились несколько катеров и вертолет Корпуса стражей исламской революции. На борту находится команда из 23 человек, среди которых ни одного британца, но есть граждане Филиппин, Индии и три россиянина. На связь моряки отбуксированного судна пока не выходят.

"Британский нефтяной танкер был остановлен во время прохождения через Ормузский пролив из-за несоблюдения международных морских правил", — заявила ведущая иранского телеканала IRINN Хобаб Азими.

По данным иранской стороны, танкер, шедший в порт Ал-Джубайл в Саудовской Аравии из порта Фуджэйра (Объединенные Арабские Эмираты), выехал, что называется, на встречку. Вошел в пролив в южной, а не в северной точке, как предписывают правила тамошнего судоходства.

Допустил ли подобную ошибку капитан второго остановленного примерно через полчаса британского нефтевоза Mesdar (этот двигался встречным курсом под флагом Либерии), — неясно. Но после досмотра ему позволили продолжить движение. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в это время уже был на телефоне. Набрал госсекретаря США Майка Помпео, а вот соединиться с иранским визави не смог. Зариф как раз летел из Америки домой.

"Мы не рассматриваем военный исход, а стремимся найти дипломатический способ урегулирования ситуации. Свобода судоходства в Персидском заливе необходима. В интересах Ирана разрешить возникшую ситуацию как можно быстрее", — заявил Джереми Хант.

Свобода судоходства, о которой говорит Хант, бывает только всеобщей, и в данном случае Лондону иранцы об этом напомнили, как и обещали. Stena Impero был задержан спустя несколько часов после того, как Верховный суд Гибралтара продлил арест танкера Grace 1, на борт которого 4 июля высадился британский спецназ. В общем, не Тегеран затеял этот морской бой со все увеличивающимся числом игроков.

"У США прочный альянс с Великобританией. Мы слышали о танкере. У Соединенных Штатах мало танкеров, сейчас мы используем нашу собственную энергию. Но у нас много военных кораблей в этой области", — заявил президент США Дональд Трамп.

Один из этих кораблей — вертолетоносец Boxer. Американцы твердят, что накануне именно с него сбили иранский беспилотник. Иранцы, показывая видео облета Boxer, сделанное их дроном, говорят, что на корабле-то промахнулись. С помощью радиопомех уронили свой же американский беспилотник.

На сайте Пентагона, тем временем, сообщают о том, что в центральное командование США приступило к разработке международной операции "Страж". Деталей, само собой, никаких. Заявлена лишь цель: обезопасить морские пути.

Команда Boxer — 1000 человек плюс полторы тысячи морских пехотинцев. Вооружены до зубов: есть своя артиллерия, бронемашины, танки и даже багги, чтобы сподручнее было воевать в прибрежных дюнах. К десантным относятся и два других американских корабля, находящихся сейчас в Ормузском проливе.

Параллельно Пентагон начал обживать 15 лет стоявшую без дела авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Туда уже перебросили 500 солдат и офицеров, перегнали истребители и разместили средства ПВО. База была законсервирована со времен войны в Ираке.