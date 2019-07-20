В петербургском метро приезжий с Кавказа ранил ножом глухонемых украинцев

Поздним вечером в минувшую пятницу, 19 июля, на станции метро "Пушкинская" в Санкт-Петербурге произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.

Как сообщают местные СМИ, все началось с того, что приезжий из Дербента несколько раз поинтересовался у двух мужчин, выходят ли они на следующей станции.

Не дождавшись ответа, 36-летний гость из Дагестана достал нож и несколько раз ударил им своих оппонентов.

Отмечается, что в конфликт вмешался житель Петербурга, которому удалось скрутить нападавшего, вывести его из вагона на платформу, после чего передать прибывшим полицейским.

Отмечается, что пострадавшими оказались глухонемые граждане Украины. Оба раненых прооперированы, их состояние оценивается как тяжелое.

В отношении подозреваемого известно, что он приехал в Санкт-Петербург около трех лет назад. Все это время мужчина работал на стройке, откуда уволился примерно неделю назад. В настоящее время он задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".