Видео с курящей дочерью: Панин прикрылся Николаем Вторым

Скандально известного актера Алексея Панина раскритиковали в Сети за видео его 11-летней дочери с сигаретой в руках. Девочка снята в футболке с надписью "Жмурки" — в этом фильме Панин исполнил одну из главных ролей.

Возможность комментировать видео Панин отключил, попросив оставлять комментарии под предыдущим постом — с фото последнего российского императора Николая II с дочерью, курящей сигарету с мундштуком. "Царствуй на страх врагам!" — написал Панин.

Пользователи Instagram в комментариях в основном критикуют Панина.

"Доброе утро, ваше величество", — иронизирует один из пользователей.

Подождать, когда Панин "нальет своей дочурке стопарик водки, чтобы позлить хейтеров", предлагает irishaazarina.

"В ее возрасте уже бросают", — пишет artemgrechikha.