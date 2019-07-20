Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о том, что в чернобыльской зоне отчуждения, в белорусской ее части, дислоцированы российские воинские подразделения. Такие слухи распространяют украинские СМИ.

В белорусском оборонном ведомстве официально заявили, что информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности", пишет ТАСС.

Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы. Эти сведения руководство бригады довело "до командования всех уровней".

В пресс-службе заявили, что в случае подтверждения данной информации бригада готова за считанные часы "приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору".