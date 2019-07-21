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Ситуация в Донбассе 33 минуты назад

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21 июля 201900:49

В Донбассе должно наступить долгожданное перемирие

В Донбассе с полуночи 21 июля вступает в силу режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Ранее на переговорах Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине удалось согласовать дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения перемирия.

 

Достигнутые договоренности включают в себя, в том числе, запрещение любого ведения огня и ответственность за нарушение режима тишины.

Как сообщалось, формально в Донбассе с 8 марта текущего года действовало весеннее перемирие, которое было сорвано украинскими военными в первую же ночь, напоминает ТАСС. Хотя в Киеве не исключают, что вступившее в действие в ночь на 21 июля перемирие может стать окончательным, в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках сомневаются в способности украинских силовиков прекратить обстрелы.

Спустя 30 минут после начала перемирия в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня сообщили, что по всей линии соприкосновения в зоне ответственности подразделений Народной милиции ДНР нарушений не зафиксировано, режим прекращения огня соблюдается, передает "Интерфакс".

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