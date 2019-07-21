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Политическая нестабильность в Венесуэле 50 минут назад

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21 июля 201901:05

Американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

Американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

Представители Вооруженных сил Венесуэлы заявили, что обнаружили над территорией своей страны самолет-разведчик США. В подтверждение были обнародованы кадры, демонстрирующие облет американского воздушного судна.

По информации оборонного ведомства Боливарианской республики, самолет-разведчик следовал с северо- запада Карибского моря в направлении Майкетии – города, расположенного рядом со столицей страны, сообщает телеканал "Россия 24". Венесуэльские самолеты-перехватчики сопроводили американское воздушное судно до выхода из региона.

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