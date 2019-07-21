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21 июля 201911:50

Выборы на Украине: все участки заработали штатно

EPA

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила о полноценной работе всех избирательных участков. Ранее появились сообщения, что 27 участков не открылись в положенное время. Как пояснила Слипачук, это было связано с изменением состава участковых комиссий, ошибками в документах или общей неорганизованностью.

Как рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, в субботу было зарегистрировано более 700 нарушений избирательного законодательства. По закону в "день тишины" не допускается какая-либо агитация и пропаганда. Расследуются 20 серьезных нарушений в рамках уголовных дел.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду, пишет ТАСС.

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