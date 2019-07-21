Казань проведет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

На пресс-конференции руководителей Международной федерации плавания, которая состоялась в южнокорейском Кванджу, стало известно место проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года. Право провести масштабный турнир получила Казань.

"Доверие приятно, опыт большой у нас есть. Готовы провести чемпионат мира хоть завтра", – приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова РИА Новости.

Отметим, что в Казани уже проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Произошло это в 2015 году.