Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose. Ее публикует британская компания Dryad Global, занимающаяся безопасностью морских перевозок.

На записи можно услышать, как представитель КСИР требует от Stena Impero немедленно изменить курс и говорит, что в случае подчинения танкер будет в безопасности. С британского фрегата танкер уверили, что он следует транзитом через признанный международный пролив и его прохождению не должны чинить препятствий.

Танкер Stena Impero был задержан в пятницу в Ормузском проливе и сопровожден в иранский порт Бендер-Аббас. Власти заявили, что танкер был задержан за нарушение международных правил морского судоходства и совершил столкновение с рыбацкими судами. Власти Ирана сообщили, что все члены экипажа, среди которых трое россиян, "здоровы и находятся в безопасности".

По данным британской The Daily Mirror, Лондон расследует версию о причастности России к инциденту с задержанием танкера. По сведениям издания, британский Центр правительственной связи (GCHQ) и разведка MI6 расследуют возможное использование "российских шпионских технологий", с помощью которых танкер мог быть заведен в иранские территориальные воды с помощью ложных координат системы GPS.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин полагает, что такую версию могли предложить изданию лишь некомпетентные источники.