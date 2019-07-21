Бердымухамедов жив

"Абсолютной ложью" назвал представитель посольства Туркменистана в Москве сообщения СМИ о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, передает ТАСС.

Представитель дипмиссии назвал такие сообщения "псевдоинформацией, абсолютно не соответствующей действительности", передает "Интерфакс".

Ранее директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил радиостанции "Говорит Москва" о смерти туркменского президента, сославшись на собственные источники в Ашхабаде. По словам Рубаева, ему сообщили об этом бизнесмены, которые живут в Ашхабаде, со ссылкой на знакомых, работающих в спецслужбах.