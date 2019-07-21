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Паводок 35 минут назад
После общения с жителями Тулуна Путин жестко поговорил с властями
В минувшую пятницу президент приехал в Иркутскую область — второй раз после страшного наводнения. В конце июня на регион обрушились небывалые ливни, реки вышли из берегов — не выдержала защитная дамба. Большая вода смыла дома, разрушила населенные пункты. В эпицентре стихии оказались Тулун и Нижнеудинск. 25 человек погибли. С первого дня ситуация на личном контроле у президента. С жителями Тулуна, оставшимися без крыши над головой, Путин общался больше часа, и то, что он услышал, стало поводом для крайне жесткого разговора с региональными властями на совещании в Братске.
Микрорайон, которого больше нет. Нет адресов, куда еще три недели назад приезжало такси. Весь этот ужас в голове не укладывается — 9 тысяч домов затопило. К тем, кому некуда идти, приехал Владимир Путин.
Президент в одном из пунктов временного размещения — городской интернат, куда пока поселили семьи подтопленцев. Их монологи не жалобы, не просьбы — крик души.
Владимир Путин в Иркутской области второй раз за месяц. В начале июля по его распоряжению в регион были направлены дополнительные отряды МЧС, на помощь призвали армию. Минобороны круглосуточно обеспечивает Тулун питьевой водой. Подвозят цистернами, разливают в бутылки. Командированные военные повара наладили бесперебойную выпечку хлеба.
30 тонн помощи Росрезерв отправил в Иркутскую область. Самолеты МЧС доставляли одеяла и палатки, дамбы и лодки. Регион получал их с первых дней. Прилетела и элита спасателей — отряд "Лидер", те, кто всегда в гуще ЧС.
Людей вакцинируют, чтобы вспышек инфекций не допустит. Кроме эпидемиологов в Тулун направлены хирурги, терапевты, анестезиологи из ведущих столичных клиник Федерального медико-биологического агентства. Медработники в труднодоступные районы летели на вертолетах, добирались на лодках. В Нижнеудинске, где больница затоплена, развернули мобильный госпиталь.
За три недели многое сделано. Вода отступает, уже хотя бы можно зайти в дома, просушить одежду, вещи, которые стихия не уничтожила.
Будто разгулялись полноводные реки, а ведь их названия знают только местные — Тулун затопили Ия и Азейка, та самая Азейка, которую сегодня при желании можно просто перейти. Не верится, что эта речушка разлилась настолько, что вышла из берегов и затопила дома по крыши.
Комиссии должны оценить ущерб, чтобы пострадавшие начали получать выплаты. Больше 3 миллиардов рублей помощи Москва направила в регион сразу же. Половина суммы до сих пор не распределена. Это деньги, которые область должна срочно направить на компенсации, ремонт.
Без нареканий работа тех, кто и помогать в общем-то не обязан, — волонтеров. Они в отпуске за свой счет решают чужие проблемы, раздают пакеты с продуктами, разгружают вагоны с помощью, которая идет из разных концов страны.
Детей постарше из пострадавших районов Министерство транспорта развозит по лагерям и домам отдыха в разных частях страны. Младшие от мам ни на шаг, у них своя беда — игрушки уплыли. У Димы, который попросил машинку, еще четверо братьев и сестер, мама их воспитывает одна — без мужа, а теперь и без дома. Первые сертификаты на новое жилье стали выдавать уже в пятницу.
Подтопленными оказались почти 40 детских садов и школ. Их уже восстанавливают, чтобы успеть к 1 сентября.
Президент пообещал вернуться в сентябре. К слову, в Тулун он добрался на вертолете, с воздуха глава государства смог своими глазами увидеть масштаб бедствия. Видно, как Путин, наблюдая, что-то записывает.
На совещании он раскритиковал бездействие местных властей: "С учетом того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной. О чем люди говорят? Первое. Очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали: не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить, как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается — в воду. Это так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших? Я с удивлением сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только за утраченное наполовину жилье, но даже по 10 тысяч некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать-то? Я прошу с этим срочно разобраться. На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием".
Командированные подразделения спасателей, военных, врачей продолжают помогать Иркутской области. Они будут работать в зоне подтопления до особого распоряжения.
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