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Ситуация на Украине 5 часов назад
Выборы на Украине: партия "Слуга народа" получает в Раде 188 мест
На Украине, где 21 июля прошли парламентские выборы, продолжается подсчет бюллетеней. Лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа".
После подсчета 18,49 процента бюллетеней она получает 41,89 процента голосов. 12,43 процента голосов избиратели отдали партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". На третьем месте "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 8,66 процента.
"Слуга народа" получает в парламенте 188 мест — 121 место по партийным спискам и 67 по мажоритарным, передает РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" — 42 места (36 и 6 соответственно), "Европейская солидарность" — 27 мест (25 и два), "Батькивщина" — 26 (25 и 1), "Голос" — 20 (18 и 2 соответственно).
ЦИК Украины обнародует результаты выборов до 5 августа 2019 года.
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