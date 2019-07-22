Студенты на Porsche засунули в багажник снимавшего их на видео москвича

До 12 лет лишения свободы грозит двум студентам, которые избили и похитили москвича, отказавшегося удалять запись с телефона. На счастье пострадавшего, в багажнике Porsche Cayenne он провел совсем недолго, так как злоумышленников заметили сотрудники полиции. Конфликт попал в объектив камеры наблюдения.

Завязка инцидента произошла на Литовском бульваре, где водитель дорогостоящего кроссовера нарушил правила и решил проучить отказавшегося уступать ему дорогу таксиста. Свидетелем "дорожного урока" стал 34-летний пешеход, из любопытства снявший противостояние на видео.

Незамеченными его операторские начинания не остались — молодые люди потребовали удалить запись. Услышав отказ, пассажир Porsche переключился с уговоров на принуждение, так что вскоре пешеход уже был на асфальте. Спустя пару минут избитого мужчину затолкали в багажник, но тут на стоящую посреди проезжей части машину обратили внимание проезжавшие мимо патрульные.

Похитители попытались оторваться от стражей порядка, но быстро оставили попытки скрыться. Подозреваемыми оказались приезжие студенты московских вузов 22 и 23 лет от роду, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Снимавший видео пешеход отделался синяками и вывихом руки.