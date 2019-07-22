Сергей Семак: прекрасно понимали, с каким настроением будет играть "Сочи" против нас

В матче второго тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Сложный матч. Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть "Сочи" против нас, – приводит слова Семак пресс-служба "Зенита". – Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше".

Помимо этого, Семак сообщил, что Артем Дзюба не вышел с первых минут по той причине, что накануне у него была температура, из-за чего нападающий в четверг занимался по индивидуальной программе. " Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артем мало тренировался на этой неделе. Думаю, того времени, которое он получил, достаточно в его состоянии", – подытожил наставник петербургской команды.

Напомним, "Зенит" с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Семака в воскресенье, 28 июля на выезде сыграют с "Оренбургом".