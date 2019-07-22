На Украине обработано 80 процентов бюллетеней. Лидер по-прежнему партия Зеленского

По данным ЦИК Украины, на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки 80,61 процента протоколов партия главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,85 процента голосов.

В парламент проходят еще четыре партии: "Оппозиционная платформа — За жизнь" получает поддержку 12,97 процента избирателей, "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко — 8,33, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко — 8,10 и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука — 6,07 процента голосов, передает ТАСС.

Ранее Зеленский рассказал, что обсудит новая Верховная рада Украины на своем первом заседании.



Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. Явка избирателей составила 49,84 процента и стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 миллионов граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришло больше 14,7 миллиона человек.