Порошенко и не снилось: Верховная рада отдана "слугам народа" Зеленского

Еще не все сто процентов бюллетеней на Украине посчитаны, но главный результат понятен. Зеленский больше не сможет объяснять свои нерешительность, неудачи, медлительность тем, что у него не хватает власти. По информации на эту минуту Рада переходит под управление президента.

В правительственном квартале Киева 22 июля непривычно пустынно. На улицах редкие пешеходы и похоже, что даже внутри самой Верховной рады жизнь как будто замерла. По крайней мере, до официального объявления итогов выборов свои вещи депутаты предыдущего созыва вывозить не спешат.

Пока здесь — только скучающие полицейские, а само здание выглядит безлюдным. Окна плотно зашторены. Зато в здании украинского правительства — буквально через дорогу от парламента — заметна канцелярская суета.

Помещения явно проветривают. Окна — нараспашку. Похоже, в кабинетах собирают вещи. Партия Зеленского, получив большинство в парламенте, сможет самостоятельно сформировать правительство, и в руках "Слуги народа" окажутся все властные рычаги.

У офиса самого Зеленского (так теперь называется администрация президента) фотографируются туристы. Как своеобразное напоминание о том, что безмятежность на Украине обманчива, — небольшая группа людей в военной форме.

Прямо напротив входа в администрацию президента разбит палаточный городок. Люди надеются, что после выборов что-то поменяется.

В штабе партии "Слуга народа" — атмосфера привычно расслабленная. Команда Зеленского, поигрывая в настольный футбол, уверенно набирает очки на политическом поле. Отмечать победу накануне начали еще до объявления результатов экзитполов.

Удивлял угощениями по случаю избрания в парламент и другой молодой политик-артист. В штабе Святослава Вакарчука — хамон, экзотические фрукты и конфеты "Рошен".

О том, как совмещать работу депутата и эстрадную карьеру, — вопрос, который солист "Океана Эльзы" теперь слышит едва ли не чаще остальных.

"Слава Богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься", — говорит Вакарчук.

В лагере Порошенко под открытом небом аудитория откровенно скучала. Для его партии эти выборы — афтершок после провала на президентских. К этому моменту украинский ЦИК обработал уже 82 процента бюллетеней.

Очевидно, что кардинально картина и рассадка депутатов в будущей Раде уже не изменится.

Показательный пример того, как на Украине считают голоса: в Житомирской области, чтобы перевезти итоговые протоколы из участковой избирательной комиссии в окружную, пришлось прислать вертолет с группой спецназа.

Явка была минимальная за всю историю Украины, но зато у пропрезидентской партии еще никогда не было такого преимущества. Формального лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова пресса уже усадила в кресло спикера Верховной рады.

"Таких результатов не получала ни одна политическая сила за всю историю Украины, и, естественно, мы горды. Но сейчас идет борьба на округах, мы боремся за каждый голос", – говорит Разумков.

Итог противостояния партий — это только половина парламентских мест, и вот как они сейчас распределились: "Слуга народа" — 126, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 33, "Европейская солидарность" Порошенко — 26, "Батькивщина" Тимошенко — 22, "Голос" Вакарчука — 18.

Пусть выборы прошли, и результаты уже общеизвестны, но именно сейчас каждая политическая сила пытается отрезать от пирога под названием "Верховная рада" кусок побольше.

С парламентариями, прошедшими по партийным спискам, ситуация уже ясна. Теперь многое зависит от того, каким фракциям удастся заполучить депутатов, избранных в мажоритарных округах.

Одномандатников — 199: Донбасс не голосует, и его места останутся пустыми. Зеленскому нужно сто депутатов, чтобы сформировать большинство, иначе придется с кем-то объединяться.

"У нас немножечко больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы с удовольствием приглашаем к переговорам господина Вакарчука", — говорит Зеленский.

Означат ли это, что Вакарчук — премьер?

"Мне кажется, вопрос по поводу того, премьер Вакарчук, или нет — к Славе Вакарчуку. Потому что это огромная ответственность. И это должен быть гуру экономики. И, как мы уже говорили, мы хотим, чтобы этот человек никогда не был в политике", — заявил Зеленский.

Премьер-министра и правительство предлагает президент, а утверждает парламент.

"Я много раз говорил, что не боюсь никакой ответственности. Если идешь в политику, то должен быть готов к высшим должностям", — говорит председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Вакарчук даже победил — во Львовской области. Снова — четкое территориальное разделение: весь центр страны — за Зеленского, на востоке лидирует "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Я в первую очередь доволен тем, что выборы вообще состоялись. Потому каждый день нахождения того парламента у власти приносил трагедию стране. И то, что вся власть будет сменена, — это благо для нашей страны и ее граждан", — говорит сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Парламентское большинство — две трети депутатов — это уже не только возможность назначать своих людей на все высшие посты в стране, но и право менять конституцию. Такой карт-бланш предыдущему президенту и не снился.

"Ключевая позиция сейчас — это коалиционное соглашение между фракциями. Мы открыты для сотрудничества с любыми другими политическими силами", — говорит председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

С Зеленским теперь многие хотят сотрудничать, но Порошенко и Тимошенко уже были во власти, а значит, требованиям президента не соответствуют.

"Какая будет коалиция сформирована, кто в эту коалицию войдет, каким будет правительство, теперь будет зависеть только от президента Владимира Зеленского и его команды. Мы, к сожалению, на этот процесс повлиять не сможем", — отмечает Тимошенко.

Еще один важный результат: одиозные антироссийские депутаты Гончаренко, Береза, Пашинский, Лещенко в Раду не прошли. Проиграли вчистую. Ни радикалы Ляшко, ни "Свобода" Тягнибока в новый состав парламента не попали.

Теперь все зависит исключительно от Зеленского. И внутри страны, и за рубежом ждут его первых шагов.