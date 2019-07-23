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Политическая нестабильность в Венесуэле 31 минута назад

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23 июля 201904:22

Венесуэла подверглась масштабной электромагнитной атаке

EPA

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле в понедельник, оно затронуло все части страны. Причиной отключения могла стать электромагнитная атака, сообщили власти.

Власти Венесуэлы подтвердили проблемы с электроэнергией на национальном уровне. По словам министра информации Хорхе Родригеса, причиной могла стать электромагнитная атака. Ее целью была основная гидроэнергетическая система страны. В настоящее время рабочие восстанавливают энергоснабжение.

Оппозиция утверждает, что это отключение стало результатом перегрузок сети из-за некорректного обслуживания, и призывает граждан страны выйти во вторник на улицы.

В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей.

Президент Николас Мадуро заявил, что в стране была предпринята попытка государственного электрического переворота (к тому же тогда почти сразу после отключения оппозиция тоже призывала к восстаниям), а организаторы создают ужасное положение. "Они хотят оставить страну без энергии, лишить народ воды, привести его "в состояние разочарования и насилия".

Три дня назад помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся до тех пор, пока Николас Мадуро не уйдет в отставку.

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