Избили и пытались увезти в багажнике: суд решит судьбу автохамов на "Порше"

Черемушкинский суд Москвы сегодня решит вопрос об аресте двух подозреваемых в похищении человека. Москвича избили и пытались увезти в неизвестном направлении за видеосъемку дорожного нарушения.

На Литовском бульваре Porsche пересек двойную сплошную и начал теснить к обочине такси. Все происходящее прохожий пытался снять на мобильный телефон. Заметив это, водитель элитного внедорожника начал избивать человека с камерой.

Затем мужчину затолкали в багажник прямо на глазах у полицейских. Патрульные начали преследование. Спустя несколько минут водитель и пассажир "Порше" были задержаны, а их заложник — отправлен в больницу.