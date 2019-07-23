Наша цель – не допустить повторения подобных ситуаций. РФС – об избиении людей ОМОНом на футболе

После матча второго тура российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) произошли столкновения сотрудников ОМОНа и болельщиков московского клуба. По данной ситуации в Доме футбола прошло совещание Российского футбольного союза.

"По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон, – говорится на официальном сайте РФС. – Наша общая цель – не допустить повторения подобных ситуаций в будущем".

Помимо этого, Российский футбольный союз призвал правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно.

Напомним, в активе "Ростова" и "Спартак" по четыре очка, в следующем туре москвичи 27 июля на выезде сыграют с "Тамбовом", а подопечные Валерия Карпина на следующий день встретятся с "Арсеналом".