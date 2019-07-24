В Приамурье началась эвакуация жителей из-за наступающего паводка

В Амурской области, где после затяжных дождей поднялся уровень рек, жителей вывозят из опасных районов. Самая напряжённая ситуация в Ивановке. Здесь свои дома покинули почти 70 человек. Их эвакуировали вертолётами в соседний посёлок.

Режим ЧС введён также в столице региона и нескольких районах области, сообщает телеканал "Россия 24". Из-за циклона подтоплены сотни частных огородов и несколько домов. В Сковородинском районе после обвала дороги пострадали два человека. В ликвидации последствий заняты свыше 300 человек. По словам синоптиков — в ближайшие два дня в регионе будет дождливо.