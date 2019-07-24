"Локомотиву" понадобился Перец

Полузащитник израильского "Маккаби" (Тель-Авив) Дор Перец может стать игроком московского "Локомотива". Если сделка состоится, то "железнодорожники" заплатят за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.

"Локомотив" ищет опорного полузащитника, на приобретении которого настаивает главный тренер москвичей Юрий Семин. Одним из подходящих кандидатов является Дор Перец. Не исключено, что в ближайшее время клубы начнут переговоры о переходе футболиста.

Дор Перец – воспитанник тель-авивского "Маккаби", в составе которого он провел всю карьеру. В прошлом сезоне он сыграл 24 матча в чемпионате Израиля, в которых забил 8 мячей. На счету Дора 12 встреч за сборную страны.