"Дружба" "Дружбой", а денежки... Грязная нефть пойдет по 15 долларов за баррель

Грязная нефть тоже имеет свою цену — так решил совет директоров "Транснефти". Как следует из пресс-релиза компании, выплаты из-за ЧП на нефтепроводе "Дружба" составят максимум 15 долларов за баррель "некондиционки".

Правда, прежде, чем потребовать эти деньги, грузоотправители должны документально подтвердить свои убытки от хрористой нефти, закачанной в "Дружбу".

Напомним, что в апреле 2019 года в трубопроводную систему, по которой нефть экспортируется из России через Белоруссию в Европу, попало сырье, загрязненное хлоридами. После ЧП Польша и Украина остановили прокачку топлива. В мае "чистая" нефть опять пошла через Белоруссию, Украину и дальше — в Словакию, Чехию и Венгрию. Поляки частично пустили российскую нефть через трубы 10 июня. С 1 июля европоставки по "Дружбе" восстановлены полностью восстановлены.