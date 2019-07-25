Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

В восьми районах Амурской области действует режим ЧС из-за сильных паводков. Девять населенных пунктов остаются без транспортного сообщения — все дороги размыты. Людей при необходимости эвакуируют. Сотни приусадебных участков затоплены водой, передает телеканал "Россия 24".

Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты. В зоне риска два района — Мазановский и Селемджинский. Туда направлены дополнительные силы спасателей. При необходимости будут задействованы вертолеты.