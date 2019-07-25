Племянница: Скрипаль занимается здоровьем и в Россию не вернется

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала, что после инцидента в Солсбери ее дядя раз в месяц сдает анализы и проходит полное медицинское обследование, в Россию он вряд ли вернется, заявила РИА Новости Виктория Скрипаль.

"Я только знаю, со слов Сергея Викторовича, что они находятся на территории Великобритании. Они заняты своим здоровьем. В Россию возвращаться не собираются. Это их право, их выбор, хотя, может, и не их", — сказала Виктория. При этом женщина по-прежнему считает, что ее дядя под контролем британских властей.

По словам Виктории, про медобследование раз в месяц дядя рассказывал, когда звонил ей в апреле, но тогда она говорить об этом не стала.

По утверждениям британских властей, в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что вызвало крупный международный скандал.

В Лондоне считают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Российская Федерация, однако Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.