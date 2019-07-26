Паводок в Амурской области: жителей вывозят в безопасное место

В Амурской области подтопило больше сотни домов и не меньше тысячи приусадебных участков. Жителей населенных пунктов Ивановка и Норск вывезли в безопасное место. Чтобы не допустить мародерства, покинутые села патрулирует полиция.

Причиной подъема уровня рек стали затяжные дожди. Пик паводка ждут 27 июля. В зоне подтопления могут оказаться еще больше 20 поселков. Население уже готовят к эвакуации. Всего переселить могут порядка трех тысяч человек.

Берега Зеи в районе Благовещенска сейчас спешно укрепляют, строят временные дамбы. На территории всей области действует режим ЧС.

Власти региона говорят, что от предыдущего потопа нынешний отличается скоростью развития событий — вода пребывает слишком быстро, сообщает телеканал "Россия 24".