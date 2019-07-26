Паводок в Амурской области: жителей вывозят в безопасное место
В Амурской области подтопило больше сотни домов и не меньше тысячи приусадебных участков. Жителей населенных пунктов Ивановка и Норск вывезли в безопасное место. Чтобы не допустить мародерства, покинутые села патрулирует полиция.
Причиной подъема уровня рек стали затяжные дожди. Пик паводка ждут 27 июля. В зоне подтопления могут оказаться еще больше 20 поселков. Население уже готовят к эвакуации. Всего переселить могут порядка трех тысяч человек.
Берега Зеи в районе Благовещенска сейчас спешно укрепляют, строят временные дамбы. На территории всей области действует режим ЧС.
Власти региона говорят, что от предыдущего потопа нынешний отличается скоростью развития событий — вода пребывает слишком быстро, сообщает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержанных СБУ российских моряков отпустили
- На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
- Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" арестован
- После допроса на Порошенко пытались напасть
- Боксер Дадашев перенес инсульт во время последнего боя в жизни
Самое читаемое
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Юношу зажало между стеной и холодильником, его нашли только спустя 10 лет
- Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии. Видео
- Шах и мат: чемпион по шахматам выкрал сына у бывшей жены
- "Собрался и пошел": неадекватная мать запретила врачам оперировать сына с аппендицитом
Телеканал "Россия"
-
Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- "Одесса" Валерия Тодоровского выйдет в прокат 5 сентября
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия и Кувейт уничтожили попытки роста на нефтяном рынке
- Аукционы Минфина: нерезиденты вернулись за длинными ОФЗ
- Орешкин и Набиуллина: что упустили оба в споре о потребкредитовании?
- В России может случиться катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС
- Российские банки в июне сократили ипотечное кредитование на 28%
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
- Что почем? Семь альтернатив 7-местному Mitsubishi Outlander
- Тонкости преступного ремесла: как действуют угонщики и как от этого защититься
- В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки
- Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- Как комары выбирают свою следующую жертву и зачем нам это знать
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
История сбитого "Боинга": разоблачение фейков
- Псевдопокушение на Порошенко
- Кот Ларри против кота Палмерстона
Вести-Москва
-
Новый Карамышевский мост начали собирать прямо в воздухе
- В Люберцах "Газель" сбила женщину с ребенком на переходе
- Приезжий оставил пенсионерку без дома
- На Ильинке остатки храма превратят в музей под открытым небом
- Помочь может каждый: Диме со спиной Бифида необходимо дорогое лечение
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии